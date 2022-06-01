GAZ KAÇAĞINDAN KORKARAK ÇIKTIĞI APARTMANIN SUNDURMASINDA MAHSUR KALDI - Son Dakika
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GAZ KAÇAĞINDAN KORKARAK ÇIKTIĞI APARTMANIN SUNDURMASINDA MAHSUR KALDI

01.06.2022 02:14

EDİRNE'de oturduğu evde gaz kaçağı olduğundan şüphelenen Yaşar Jipka (70) sığınmak için çıktığı apartmanın sundurma kısmında mahsur kaldı.

EDİRNE'de oturduğu evde gaz kaçağı olduğundan şüphelenen Yaşar Jipka (70) sığınmak için çıktığı apartmanın sundurma kısmında mahsur kaldı. Jipka, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Mithatpaşa Mahallesi Gazeteci Mehmet Karagöz Sokak üzerinde bulunan apartmanda oturan Yaşar Jipka, evinde gaz kaçağı olduğundan şüphelendi. Evinin kapısının dışarıdan kilitli olması nedeniyle pencereden apartmanın sundurmasına çıkan Jipka, burada mahsur kaldı. Yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki sundurmada Jipka'yı gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, merdiven yardımıyla Jipka'ya ulaşıp kurtardı.Jipka, evde gaz kaçağı olabileceğiaden şüplenmesi üzerine pencereden dışarıya çıktığını soyledi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı Yaşar Jipka, tedaviyi kabul etmedi.

GAZ KAÇAĞINDAN KORKARAK ÇIKTIĞI APARTMANIN SUNDURMASINDA MAHSUR KALDI
GAZ KAÇAĞINDAN KORKARAK ÇIKTIĞI APARTMANIN SUNDURMASINDA MAHSUR KALDI
GAZ KAÇAĞINDAN KORKARAK ÇIKTIĞI APARTMANIN SUNDURMASINDA MAHSUR KALDI
GAZ KAÇAĞINDAN KORKARAK ÇIKTIĞI APARTMANIN SUNDURMASINDA MAHSUR KALDI

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Kaynak: DHA

Karagöz, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZ KAÇAĞINDAN KORKARAK ÇIKTIĞI APARTMANIN SUNDURMASINDA MAHSUR KALDI - Son Dakika


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