Bursa'da gaz kokusu yayılan evlerinde "kablolu düzenek" bulunan baba oğul tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da gaz kokusu yayılan evlerinde "kablolu düzenek" bulunan baba oğul tutuklandı

26.05.2022 19:55

Bursa'da, doğal gaz kokusu yayılan evlerinde prize takılı "kablolu düzenek" bulunduğu iddia edilen baba ile oğlu tutuklandı.

Bursa'da, doğal gaz kokusu yayılan evlerinde prize takılı "kablolu düzenek" bulunduğu iddia edilen baba ile oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde bir apartmandaki daireden doğal gaz kokusu geldiğini fark eden komşular durumu N.T'ye bildirdi.

N.T. adlı kadın, kendisinin bir süredir yaşamadığı, boşanma aşamasındaki kocası M.T. ile oğlu M.T'nin kaldığı eve doğal gaz dağıtım firması görevlileri ve polis ekipleriyle gitti. Daha sonra bu adrese polis ekipleri sevk edildi.

Evde inceleme yapan ekipler, gazın açık bırakılan ocaktan yayıldığını, ayrıca bir prizde kablolu düzenek olduğunu belirledi.

Apartmanda yaşayanları tahliye eden ekipler, binanın elektrik ve doğal gaz bağlantılarını kesti.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan baba ile oğlu emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Baba M.T. emniyet çıkışı olayın nedenini soran gazetecilere "Benim bir şeyden haberim yok. Bunu beni öldürmek için onlar kendileri yaptı." dedi.

M.T. ile oğlu M.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, gazın açık bırakılmasının nedenini ve düzeneğin hangi amaçla hazırlandığını araştırıyor.

Bursa'da gaz kokusu yayılan evlerinde kablolu düzenek bulunan baba oğul tutuklandı
Bursa'da gaz kokusu yayılan evlerinde kablolu düzenek bulunan baba oğul tutuklandı
Bursa'da gaz kokusu yayılan evlerinde kablolu düzenek bulunan baba oğul tutuklandı
Bursa'da gaz kokusu yayılan evlerinde kablolu düzenek bulunan baba oğul tutuklandı
Bursa'da gaz kokusu yayılan evlerinde kablolu düzenek bulunan baba oğul tutuklandı
Bursa'da gaz kokusu yayılan evlerinde kablolu düzenek bulunan baba oğul tutuklandı
Bursa'da gaz kokusu yayılan evlerinde kablolu düzenek bulunan baba oğul tutuklandı

YORUMLAR
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DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da gaz kokusu yayılan evlerinde 'kablolu düzenek' bulunan baba oğul tutuklandı - Son Dakika


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