Gaz kolu takılı kalan motosiklet tamirciye zor anlar yaşattı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üç tekerlekli motosikleti tamir ettiği esnada gaz kolu takılı kalan motosiklet, tamirciye zor anlar yaşattı. Motosikletin, tamirciyi ardında sürüklediği ilginç anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç olay, Adapazarı ilçesi Pabuçcular Mahallesi Pabuçcular Caddesi üzerinde bulunan bir motosiklet dükkanında meydana geldi. Motosiklet tamir ve satışının yapıldığı iş yerinde, tamir edildiği esnada gaz kolu takılı kalan üç tekerlekli motosiklet bir anda hareketlendi.

Caddeye doğru giden motosikleti fark eden motosiklet tamircisi, aracı kontrol altına alabilmek için büyük çaba sarf etti. Gaz tolu takılı kalan motosikletin tamirciye zor anlar yaşatarak, peşinde sürüklediği anlarda cadde üzerinden farklı araç veya insanın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Motosikleti kontrol altına alarak durdurmayı başaran tamirci derin bir nefes çekerek aracı iş yerine geri götürdü.

Yaşanan ilginç olay ise çevrede bulunan farklı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; gaz kolu takılı kalan motosikletin bir anda caddeye çıkması ve tamircinin ise motosikleti kontrol altına alabilmek için büyük çaba sarf ettiği görülüyor. Kısa bir süre sonra motosikleti kontrol altına alan tamircinin, aracı iş yerine geri almasıyla birlikte olay farklı bir kazaya sebebiyet vermeden sonlanıyor. - SAKARYA