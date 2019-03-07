Son Dakika Haberleri: Gaz Lambalı, 'Kadına Şiddete Hayır' Mesajı

Gaz Lambalı, 'Kadına Şiddete Hayır' Mesajı

19 dakika önce

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde kadınlar, ellerindeki gaz lambalarını yakarak 'kadına şiddete hayır' mesajı içeren el logosu oluşturdu.

Gaz Lambalı, 'Kadına Şiddete Hayır' Mesajı, System.String[]
BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde kadınlar, ellerindeki gaz lambalarını yakarak 'kadına şiddete hayır' mesajı içeren el logosu oluşturdu. Renkli sahnelerin yaşandığı etkinlik havadan da görüntülendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi MHP Kadın Kolları teşkilatı, kadına yönelik şiddeti dikkat çekmek için 228 kişiyle renkli bir etkinliğe imza attı. Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık yaratmak amacıyla yapılan etkinlikte kadınlar ellerindeki gaz lambalarını yakarak 'kadına şiddete hayır' mesajı içeren el logosu oluşturdu. Renkli sahnelerin yaşandığı etkinlik havadan da görüntülendi. Etkinlikte konuşan Bozüyük İlçe Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Berna Toklu, "MHP'li kadınlar olarak 8 Mart Dünya Kadınlar gününde, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık yaratmak istedik. Bu amaçla 228 kadınla çok ıssız bir yer olan Nane Dere mevkiinde şiddet nedeniyle hayatı kararan kadınlarımızı anmak için gaz lambalarımızla geceyi aydınlatmaya çalıştık. Ne kadar çok olursak ve ne kadar güçlü durursak bu sorunun önüne geçebileceğimize inanıyoruz. Parti olarak kadına yönelik şiddetin karşısındayız. Kadına yönelik şiddetten dolayı hayatını kaybetmiş kadınlarımızı rahmetle anıyoruz" dedi.

- Bilecik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:50 Kaynak: DHA

Bozüyük, Bilecik, Güncel
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