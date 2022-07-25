Gaz pedalı takılı kalan araç, alev alev yandı - Son Dakika
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Gaz pedalı takılı kalan araç, alev alev yandı

25.07.2022 11:48
Gaz pedalı takılı kalan araç, alev alev yandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gaz pedalı takılı kalan araç, alev aldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gaz pedalı takılı kalan araç, alev aldı. Araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Ovacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Yıldırım idaresindeki otomobil, sürücüsünün aracıyla rampa indiği esnada aracın gaz pedalının takılı kalması sebebiyle ani fren yaparak durdurdu. Aracını durdurduğunu esnada Abdullah Yıldırım'ın otomobili yanmaya başladı. İhbar üzerine yangın yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan aracı söndürerek soğutma çalışmalarını tamamladı.

Olayın ardından Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, Cide, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaz pedalı takılı kalan araç, alev alev yandı - Son Dakika

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