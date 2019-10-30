Son Dakika Haberleri: Gaz piyasalarında fiyatlama ve vergi çıkmazı
Son Dakika Ekonomi Gaz piyasalarında fiyatlama ve vergi çıkmazı

Gaz piyasalarında fiyatlama ve vergi çıkmazı

1 saat önce

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir, "Doğal gaz piyasasında yaşanabilecek en büyük sorunun fiyatlamada olabileceğini öngörüyorum.

Gaz piyasalarında fiyatlama ve vergi çıkmazı, System.String[]

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir, "Doğal gaz piyasasında yaşanabilecek en büyük sorunun fiyatlamada olabileceğini öngörüyorum. Gaz fiyatlarının yüksek olduğu dönem bugün itibarıyla kapanmıştır" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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