Gaz piyasalarında fiyatlama ve vergi çıkmazı
1 saat önce
Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir, "Doğal gaz piyasasında yaşanabilecek en büyük sorunun fiyatlamada olabileceğini öngörüyorum.
Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir, "Doğal gaz piyasasında yaşanabilecek en büyük sorunun fiyatlamada olabileceğini öngörüyorum. Gaz fiyatlarının yüksek olduğu dönem bugün itibarıyla kapanmıştır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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