Gaz piyasalarında fiyatlama ve vergi çıkmazı

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir, "Doğal gaz piyasasında yaşanabilecek en büyük sorunun fiyatlamada olabileceğini öngörüyorum. Gaz fiyatlarının yüksek olduğu dönem bugün itibarıyla kapanmıştır" dedi.