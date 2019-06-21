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Gaz rafinerisinde patlama

55 dakika önce

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir gaz rafinerisinde patlama meydana geldi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir gaz rafinerisinde patlama meydana geldi. ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde bir gaz rafinerisinde sabahın erken saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Şehrin güneyindeki Philadelphia Energy Solutions rafinerisinde meydana gelen patlamadan sonra yangın çıktı. Yerel basında çıkan haberlerde patlamada henüz ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Bölgeye gelen acil durum ekipleri çalışmalara başladı ve bölgeye giden yollar kapatıldı.
(İHA)
Gaz rafinerisinde patlama
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:01 Kaynak: İHA
Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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