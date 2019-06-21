Gaz rafinerisinde patlama
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ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir gaz rafinerisinde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:01 Kaynak: İHA
ABD'nin Pennsylvania
eyaletinde bir gaz rafinerisinde patlama meydana geldi. ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia
şehrinde bir gaz rafinerisinde sabahın erken saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Şehrin güneyindeki Philadelphia Energy Solutions rafinerisinde meydana gelen patlamadan sonra yangın çıktı. Yerel basında çıkan haberlerde patlamada henüz ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Bölgeye gelen acil durum ekipleri çalışmalara başladı ve bölgeye giden yollar kapatıldı.
(İHA)
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