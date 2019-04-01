Gaz Sıkışması Sonrası Çimento Fabrikasının Silosu Patladı, Alan Savaş Alanına Döndü
1 saat önce
Gaz sıkışması sonrası çimento fabrikasının silosu patladı, alan savaş alanına döndüAYDIN - Söke'de bulunan çimento fabrikasının silosunda patlama meydana geldi.
Gaz sıkışması sonrası çimento fabrikasının silosu patladı, alan savaş alanına döndü
AYDIN - Söke
'de bulunan çimento fabrikasının silosunda patlama meydana geldi. Çimento mamulünün depolandığı fırınlardan birinde meydana gelen gaz sıkışması nedeniyle silo patladı. Farin silosunda bulunan tonlarca çimento akmaya başladı. Silodan boşalan çimento adeta şelale görüntüsü verirken; ortalık toz duman oldu. Söke ile Sazlı
mahallesi arasında kalan devasa çimento fabrikasından yayılan toz bulutu Söke'yi sardı. Bacalarından çıkan toz dumanı ile sürekli gündeme gelen, dağda malzeme alımı için yapılan doğa tahribatıyla çevrecilerin gündeminden düşmeyen çimento fabrikası bu kez ortalığı toza katmasıyla bir kez daha gündeme geldi.
Fabrika görevlilerinin olaya anında müdahalede bulundukları öğrenilirken; patlama sırasında orada şans eseri kimsenin olmayışı olası bir can kaybını önledi.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:44 Kaynak: İHA
Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu
15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti
Haluk Levent, Seçim Sonuçlarına Yorum Yapamadığı İçin İsyan Etti!