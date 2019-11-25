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Gaz sıkışmasından dolayı yangın çıkan fabrikada hasar oluştu
6 saat önce
Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:14 Kaynak: AA
Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 24/1 Sokak'taki varil fabrikasında gaz sıkışmasından dolayı çıkan yangını gören işçiler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin alevleri kısa sürede kontrol atlına aldığı fabrikada hasar meydana geldi.
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