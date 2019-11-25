Son Dakika Haberleri: Gaz sıkışmasından dolayı yangın çıkan fabrikada hasar oluştu
Son Dakika Güncel Gaz sıkışmasından dolayı yangın çıkan fabrikada hasar oluştu - Son Dakika

Gaz sıkışmasından dolayı yangın çıkan fabrikada hasar oluştu

6 saat önce

Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Gaz sıkışmasından dolayı yangın çıkan fabrikada hasar oluştu, System.String[]

Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 24/1 Sokak'taki varil fabrikasında gaz sıkışmasından dolayı çıkan yangını gören işçiler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin alevleri kısa sürede kontrol atlına aldığı fabrikada hasar meydana geldi.

Kemalpaşa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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