Şanlıurfa'da korku dolu anlar... Gaz sızıntısı patlamaya neden oldu: 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da korku dolu anlar... Gaz sızıntısı patlamaya neden oldu: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da mutfak tüpünden sıza gazın alev alması sonucu patlama meydana geldi. Yangında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesindeki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşandı. İddiaya göre mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonrası patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan mahalleli, içeride kalanları kurtarmaya çalıştı. Patlama ve sonrasında yaşanan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin arasından çıkartılan 3 kişiden biri ambulansla hastaneye kaldırılırken 2 yaralı ise olay yerindeki ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle evdeki bir çok eşya kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.