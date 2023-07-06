Güney Afrika'da gaz soluyan16 kişi yaşamını yitirdi! Olayın altından yasadışı madencilik çıktı

Emniyet onları radarına aldı! İstanbul'un en kalabalık semtlerinde her akşam operasyon var

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin doğusundaki Boksburg kentindeki bir gecekondu mahallesinde gaz soluduklarından şüphelenilen en az 16 kişinin Çarşamba günü akşam saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medyaya göre acil durum yetkilileri, ilk incelemelerde olayın bölgedeki yasadışı altın madenciliğiyle bağlantılı olabileceğini söyledi.

GAZ TÜPLERİNDEN BİRİ, SIZINTI HALİNDEYKEN BULUNDU

Boksburg'un yoğun nüfuslu Angelo gecekondu kasabasında, söz konusu gaz tüplerinden biri hala sızıntı yapmakta iken bulundu. Bir acil durum görevlisi, "Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Başka ceset olup olmadığını araştırıyoruz" diye konuştu. Nitrit oksit gazı genellikle yasadışı altın madenciliği yapanlar tarafından, terk edilmiş maden kuyularından çalınan topraktan altın ayıklanmasında kullanılıyor.