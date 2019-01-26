Son Dakika Haberleri: Gaz Tankeri Denize Düştü

Gaz Tankeri Denize Düştü

39 dakika önce

İZMİR Limanı'nda bir gaz tankeri denize düştü.

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İZMİR Limanı'nda bir gaz tankeri denize düştü. Kazada, tanker şoförü Deniz polisi tarafından kurtarıldı. 

Kaza, saat 00.30 sıralarında Alsancak Mahallesi'nde bulunan İzmir Limanı'nda meydana geldi. 55 yaşındaki Bilal Yurdakalan'ın kullandığı boş gaz tankeri İzmir Limanı D kapısından girdikten sonra U dönüşü yapmak istedi. Yurdakalan'ın yaptığı manevra sonucu, gaz tankerinin ön kısmı denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Deniz Polisi sürücüyü kurtardı. Tanker şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler denize düşen tankeri çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:39 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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