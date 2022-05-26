Gaz tankeri ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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Gaz tankeri ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı

26.05.2022 18:28

Kocaeli'de kamyon ile boş gaz tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada tanker sürücüsü araçta sıkıştı.

Kocaeli'de kamyon ile boş gaz tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada tanker sürücüsü araçta sıkıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kurtarılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Kartepe ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 41 AIE 279 plakalı Ford marka damperli kamyon ile İ.B. idaresindeki 16 JGT 28 plakalı Ford marka HABAŞ'a ait boş gaz tankeri kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tankerin kabinindeki sürücü İ.B. sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kabinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İki araç sürücüsü de ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. İ.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Fehime Kartal - Cihan Atik - İHA)

Gaz tankeri ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
Gaz tankeri ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
Gaz tankeri ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
Gaz tankeri ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
Gaz tankeri ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
Gaz tankeri ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
Gaz tankeri ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
Gaz tankeri ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
Gaz tankeri ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaz tankeri ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaz tankeri ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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