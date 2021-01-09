Gaz tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaz tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

09.01.2021 12:20

Gaz tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen gaz tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaz tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen gaz tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Taşköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Hadimli yönetimindeki 42 FP 369 plakalı Renault marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.K. idaresindeki 06 GGZ 57 plakalı Mercedes marka kısmen dolu gaz tankerine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaz tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Gaz tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Gaz tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Gaz tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya, Konya, Meram, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaz tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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