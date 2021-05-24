Gaz teli takılı kalan otomobil 3 araca çarparak durabildi - Son Dakika

Gaz teli takılı kalan otomobil 3 araca çarparak durabildi

Denizli'de işten döndükten sonra aracını park edeceği esnada gaz teli takılı kalan otomobil, önüne aldığı motosiklete ve 2 otomobile çarparak durabildi.

Denizli'de işten döndükten sonra aracını park edeceği esnada gaz teli takılı kalan otomobil, önüne aldığı motosiklete ve 2 otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı. Kaza, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerde işten eve 20 ER 062 plakalı otomobiliyle dönen E.C., aracını park edeceği esnada gaz teli takılı kaldı. Aniden hareket eden otomobil yaklaşık 10 metre boyunca 20 R 3518 plakalı motosikleti sürükledikten sonra 20 ANC 67 plakalı otomobile çarptı. Park halinde bulunan 20 AEM 326 plakalı otomobile çarparak durabildi. Büyük bir gürültü ile uyanan mahalledeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet kullanılamaz hale gelirken, 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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