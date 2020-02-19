Gaz teli takılı kalan traktör sahibinin üzerinden geçti - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gaz teli takılı kalan traktör sürücüsünün üzerinden geçip, elektrik direğine çarparak durdu.



Kaza, Huzur mahallesi yakınlarında bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 PE 172 plakalı traktörü ile Kenan A. çalışmaya gitti. Gaz telinin takılı kalması sonucu kontrolden çıkan traktör Kenan A. nın üzerinden geçti. Ardından traktör yolun karşısında bulunan tarlaya doğru gidip, karşı tarlada bulunan yüksek gerilim hattına ait elektrik direğine çarparak durabildi. Yoldan geçen vatandaşların fark etmesi üzerine yaralanan sürücünün yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olaya yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale edip, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulansla hastane getirilen Kenan A'nın kızı babasının ambulanstan indirildiği sırada yaralı olarak gördüğünde gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA