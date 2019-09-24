Son Dakika Haberleri: Gaz yakan cihaz üreticileri sektör toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Gaz yakan cihaz üreticileri sektör toplantısı yapıldı

1 saat önce

Kayseri'de gaz yakan cihaz üreticileri sektör toplantısı düzenlendi.

Gaz yakan cihaz üreticileri sektör toplantısı yapıldı, System.String[]

Kayseri'de gaz yakan cihaz üreticileri sektör toplantısı düzenlendi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu'ndaki toplantıya, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, KOSGEB ve ORAN yetkilileri katıldı.

Bozdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, gaz yakan cihazlara dair yeni yönetmeliğin yayınlandığını belirtti.

Yönetmelik sonrası çıkan ürünlerin bu yönetmelik kapsamında olması zarureti bulunduğunu aktaran Bozdemir, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın yetkilendirmiş olduğu 11 onaylı kuruluşun bu yönetmeliğin çıkmasıyla beraber vermiş oldukları belgeler düşmüş oldu. Bu anlamda bakanlık olarak bu süreci nasıl yönetebiliriz noktasında bir eyleme giriştik. İlk olarak 11 tane daha önce yetkilendirilmiş kuruluşları topladık ve yetkilerinizi alın dedik, yetkilerini de aldılar. Bu hizmeti verirken de önemli olan üreticiyi doğru bilgilendirmek. Yine 2019'un ilk 6 ayında bizim üreticilerimize denetim yapmayalım dedik. Bizim derdimiz üreticiyi zor durumda bırakmak değil. Bizim görevimiz üreticiyi doğru bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek. Bütün bunları yaptıktan sonra eğer gerekiyorsa devlet, tüketicinin can ve mal güvenliğini korumak açısından denetim faaliyetini de yapar."

Organize Sanayi Bölgesi, Mehmet Bozdemir, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otobüsün altında metrelerce sürüklendi
Tarım arazisinde 1 kilometre uzunluğunda 5 metre derinliğinde yarık oluştu Trump'tan İran'a gözdağı: Yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır İmamoğlu, AK Parti'nin kalesinde aday olan ismi ödüllendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 18:00:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaz yakan cihaz üreticileri sektör toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]