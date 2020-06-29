Gaz yerine frene basınca merdivenlerden inip, duvara çarptı - Son Dakika

Gaz yerine frene basınca merdivenlerden inip, duvara çarptı

ZONGULDAK'ta otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca merdivenlerden inerek duvara çarptı.

ZONGULDAK'ta otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca merdivenlerden inerek duvara çarptı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi karşısındaki otoparkta meydana geldi. Orhan Y., 67 ABG 969 plakalı otomobilini park etmek isterken iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Otomobil, kaldırımı geçerek merdivenlerden inip, boş durumdaki bir iş yerinin duvarına çarptı. Otomobil sürücüsü Orhan Y., kazadan yara almadan kurtuldu.Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

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Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:24 Kaynak: DHA

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