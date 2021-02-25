Gaz, yıkım yapılacak evde yangına sebep oldu - Son Dakika

Gaz, yıkım yapılacak evde yangına sebep oldu

25.02.2021 20:50
Gaz, yıkım yapılacak evde yangına sebep oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan ve yıkılması planlanan 3 katlı binanın doğalgaz borularında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan ve yıkılması planlanan 3 katlı binanın doğalgaz borularında yangın çıktı.

Yangın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Belemir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan Ali Osman Kaba'ya ait bina için yıkım kararı alındı. Bunun üzerine binanın doğalgazı kapatıldı. Doğalgaz borularının içerisinde kalan gazın henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu binanın girişindeki doğalgaz panosunda yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Yangın, bölgedeki vatandaşlar tarafından kısa sürede söndürüldü. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, doğalgaz ekipleri ise herhangi bir sorun kalıp kalmadığını kontrol etti.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Gaz, yıkım yapılacak evde yangına sebep oldu
Gaz, yıkım yapılacak evde yangına sebep oldu
Gaz, yıkım yapılacak evde yangına sebep oldu
Gaz, yıkım yapılacak evde yangına sebep oldu
Gaz, yıkım yapılacak evde yangına sebep oldu
Gaz, yıkım yapılacak evde yangına sebep oldu

Doğalgaz, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaz, yıkım yapılacak evde yangına sebep oldu - Son Dakika


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