Gaz yüklü tanker kazası ucuz atlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaz yüklü tanker kazası ucuz atlatıldı - Son Dakika

Gaz yüklü tanker kazası ucuz atlatıldı

6 saat önce

Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarında seyir halindeki gaz yüklü tankerin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Gaz yüklü tanker kazası ucuz atlatıldı, System.String[]

Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarında seyir halindeki gaz yüklü tankerin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.


Alınan bilgiye göre kaza, Bilecik- Kütahya karayolu üzerindeki İnönü kavşağı mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Seyir eden olan 42 CVY 26 plakalı gaz yüklü yakıt tankeri, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi. Kazada yaralanan olmazken yan yatan araçta maddi hasar meydana geldi.


Sürücünün yaralanmaması ve tankerin aley almaması ile kaza ucuz atlatıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç çevresinde önlem alırken, polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eskişehir'de ilk kez su samuru görüntülendi
TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kaza kamerada! Arkadaşının tutturduğu Sayısal Loto kuponunu çalan kadın ve patronunun yargılanmasına başlandı Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' kavgasında bir kişi öldürüldü

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:14:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaz yüklü tanker kazası ucuz atlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]