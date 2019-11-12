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Gaza bastı, ölmekten kurtuldu

7 saat önce

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Bülent Y.'nin kullandığı otomobile kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Gaza bastı, ölmekten kurtuldu, System.String[]

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Bülent Y.'nin kullandığı otomobile kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Yaralı olduğu halde otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaşan Bülent Y., soluğu semt polikliniğinde aldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis kaçan saldırganları arıyor.

Olay öğle saatlerinde, Başiskele Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Bülent Y.'nin otomobiline seyir halinde olduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle art arda ateş açıldı. Yaralanan Bülent Y.,  hızla olay yerinden uzaklaşıp, Barbaros Mahallesi'ndeki Başiskele Semt Polikliniği'ne gitti. Silahlı saldırıya uğradığını söyleyen Bülent Y., ambulansla ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bülent Y.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı.


Başiskele, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:55 Kaynak: DHA
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