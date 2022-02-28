Gaziantep'te deprem eğitimi alan 10 bin öğrenciye acil durum çantası dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep'te, deprem eğitimi verilen 10 bin öğrenciye acil durum çantası dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığının bir süre önce başlattığı çalışma kapsamında, il merkezi ve ilçelerdeki öğrencilere, deprem ve acil durum eğitimleri veriliyor.

Bu konularda bilgilendirilen 10 bin öğrenciye acil durum çantası dağıtıldı.

Oğuzeli ilçesinde dağıtım törenine katılan Vali Davut Gül, afetle ilgili eğitimlerin önemine dikkati çekerek, " Deprem'in ilk 12 ve 24 saatinde hayatta kalmamız ve hayatta olduğumuzu da çevreye duyurmamız lazım. Özellikle bir yaşam alanında bu çanta bizi koruyacak malzemeleri içerisinde barındırıyor. Daha da önemlisi bu eğitimlerle bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bir eve girdiğinde bu çanta artık Gaziantep'te de bir deprem olabileceğini insanlara anımsatıyor. Bu da beraberinde insanların tedbirli olmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise çocuk ve gençlerin deprem hakkında bilgilendirilmesini önemsediklerini, bu yüzden eğitimlerin hayata geçirildiğini vurguladı.