Gazal Teyze, aşısını yapan sağlık personelini alnından öptü - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, evinde aşı yapan sağlık personelini alnından öpen Gazal Teyzenin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca, evde aşı hizmetleri kapsamında bir eve giden sağlıkçının fotoğrafını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı fotoğrafta, yaşlı kadının kendisine aşı yapan sağlık personelini alnından öptüğü görüldü. Koca, paylaştığı fotoğrafın altına "Gazal Teyze, aşısını yapan sağlık personelimizi alnından öptü. Biz de senin ellerinden öpüyoruz Gazal Teyze. Sağlığın önce Allah'a sonra bize emanet" notunu ekledi.