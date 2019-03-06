Son Dakika Haberleri: Gazanfer Bilge Bulvarı'nda Bozulan Yol ve Kaldırımlar Yenileniyor

Gazanfer Bilge Bulvarı'nda Bozulan Yol ve Kaldırımlar Yenileniyor

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk günlerin ardından bozulan yol ve kaldırımlarda yenileme çalışması yapıyor.

Gazanfer Bilge Bulvarı'nda Bozulan Yol ve Kaldırımlar Yenileniyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk günlerin ardından bozulan yol ve kaldırımlarda yenileme çalışması yapıyor.

Yaşanan kar yağışının ardından Gazanfer Bilge Bulvarındaki yollarda ve özellikle kaldırımlarda meydana gelen hasarlar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenilenerek daha modern hale getiriliyor.

Bozulan yollar asfaltlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar Gazanfer Bilge Bulvarında sürüyor. Kar yağışı nedeniyle bozulan yollar asfaltlanıyor. Karla mücadele sırasında zarar gören ve çöken asfalt yollarda çalışma yapılıyor.

Kaldırımlar boyanıyor

Her gün binlerce insanın kullandığı yollar Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yenileniyor. Kış aylarında yağışlar nedeniyle renk özelliğini kaybeden refüj ve kaldırım taşları da ekipler tarafından yeniden boyanıyor. Sarı ve beyaz renklerde boyanan refüj ve kaldırımlardaki bordür taşları, özellikle araç sürücüleri için uyarıcı olurken ana geçiş güzergahlarına görsel güzellikte katmakta. Çalışmalar hasar gören diğer yollarda yapılan çalışmalar ile sürecek. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:48 Kaynak: İHA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhtar Adaylarının Fotoğraflı Durak Kavgası Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu Son Dakika! KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı

Merkez Bankasının Faiz Kararına Dolar ve Euronun İlk Tepkisi Son Dakika! Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:02:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazanfer Bilge Bulvarı'nda Bozulan Yol ve Kaldırımlar Yenileniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]