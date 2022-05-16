Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI - Son Dakika
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Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI

16.05.2022 13:48

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te Öz Taşıma İş Sendikası Şube Başkanı Oğuz Alıcı, miras meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabası Mustafa A., tarafından silahlı saldırıya uğradı.

GAZİANTEP'te Öz Taşıma İş Sendikası Şube Başkanı Oğuz Alıcı, miras meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabası Mustafa A., tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Oğuz Alıcı, hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Mustafa A., akrabası olan Öz Taşıma İş Sendikası Şube Başkanı Oğuz Alıcı'ya, sendika binasının bulunduğu iş merkezi önünde tabancayla ateş açtı. Bacağından yaralanan Oğuz Alıcı, ihbarla olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis, kaçan Mustafa A.?nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI
Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI
Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI
Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI
Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI
Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI
Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI
Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI
Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI
Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI
Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI - Son Dakika
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