GAZBİR Başkanı Arslan'dan doğal gaz işlemlerinin online yapılması çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GAZBİR Başkanı Arslan'dan doğal gaz işlemlerinin online yapılması çağrısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

GAZBİR Başkanı Arslan'dan doğal gaz işlemlerinin online yapılması çağrısı Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz ve elektrik faturalarının bankaların internet siteleri üzerinden ödenebildiğini belirterek, Kovid-19 nedeniyle halk sağlığı açısından vatandaşların işlemlerini mümkün olduğunca uzaktan erişimle yapmaları...

GAZBİR Başkanı Arslan'dan doğal gaz işlemlerinin online yapılması çağrısı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz ve elektrik faturalarının bankaların internet siteleri üzerinden ödenebildiğini belirterek, Kovid-19 nedeniyle halk sağlığı açısından vatandaşların işlemlerini mümkün olduğunca uzaktan erişimle yapmaları çağrısında bulundu.

Arslan, yazılı açıklamasında, günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19'un Türkiye'de de bazı tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getirdiğini vurguladı.

Doğal gaz dağıtım faaliyetinin vatandaşla bire bir temas gerektiren bir sektör olduğuna işaret eden Arslan, "Bazı doğal gaz abonelerimiz fatura ödeme, abonelik, gaz açma ve kapama başvuruları gibi işlemleri müşteri merkezlerine giderek yapmayı tercih ediyor. Özellikle fatura ödeme dönemlerinde müşteri merkezlerinde personel takviyesi yapılmasına rağmen kalabalık bir ortam oluştuğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, uzmanların Kovid-19'dan korunmak için kalabalık ortamdan uzak durulmasına yönelik uyarılarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bankaların internet siteleri üzerinden doğal gaz ve elektrik faturalarını online ödeme imkanı mevcut. Vatandaşlarımızın abonelik başlatma ve sonlandırma başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilmelerine imkan sağlayan altyapı da kullanıma hazır durumda. Dağıtım şirketlerimiz, ofislerinde gerekli dezenfeksiyonu sağlayarak önlem alıyor. Virüsün yayılma riskini en aza indirmek için mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunmamak ve sosyal teması azaltmak gerekiyor. Bu nedenle, vatandaşlarımızdan isteğimiz, doğal gaz işlemlerini zorunlu olmadıkça müşteri merkezlerinden yapmamaları. Gelişen teknolojiler doğal gaz ve elektrik hizmetlerine ilişkin işlemlerin evlerden yapılmasına imkan sağlıyor. Doğal gaz işlemlerinin uzaktan yapılmasında ülkemiz genelinde alınan tedbirler çerçevesinde fayda görüyoruz. Doğal gaz dağıtım şirketlerimiz faaliyetlerini kesintisiz yapacak şekilde tedbirlerini alıyor. Çalışanlarımızı alınacak tedbirler konusunda bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımızı da bu süreçte sağduyulu ve tedbirli davranmaya davet ediyoruz."

Yaşar Arslan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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