Son Dakika Haberleri: Gazbir: "Doğalgazda Abone Sayısı 15 Milyona Ulaştı"

Gazbir: "Doğalgazda Abone Sayısı 15 Milyona Ulaştı"

36 dakika önce

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliğince (GAZBİR), Türkiye’de doğalgazda abone sayısının 15 milyonu geçtiği bildirildi. GAZBİR’in Twitter hesabından paylaşılan mesajda, dün Hakkari’ye doğal gazın iletilmesiyle 81 ilin tamamının bu imkana kavuştuğu hatırlatıldı. Dağıtım şebekesinin her yıl yüzde 10 büyüdüğü kaydedilen mesajda, “Dağıtım şebekemiz 130 bin kilometreye, abone sayımız ise yüzde 9 büyümeyle 15 milyonun üzerine çıktı.” bilgisi […]The post GAZBİR: “Doğalgazda abone sayısı 15 milyona ulaştı” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Gazbir:
Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliğince (GAZBİR), Türkiye'de doğalgazda abone sayısının 15 milyonu geçtiği bildirildi.

GAZBİR'in Twitter hesabından paylaşılan mesajda, dün Hakkari'ye doğal gazın iletilmesiyle 81 ilin tamamının bu imkana kavuştuğu hatırlatıldı. Dağıtım şebekesinin her yıl yüzde 10 büyüdüğü kaydedilen mesajda, "Dağıtım şebekemiz 130 bin kilometreye, abone sayımız ise yüzde 9 büyümeyle 15 milyonun üzerine çıktı." bilgisi verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada Hakkari'nin de doğal gaza kavuştuğunu belirterek, "Batıda ne varsa doğuda o olacak anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:18 

Twitter, Türkiye, Hakkari, Sektörel
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