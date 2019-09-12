Son Dakika Haberleri: Gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

Tuzla'da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi.

Gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Tuzla'da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi. Gazdan etkilenen kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Maret fabrikasında iddiaya göre çevreye amonyak gazı salındı. Fabrikada çalışan Rezzen A. Zeynep A. ve Abdulkadir A. gazdan etkilendi. Olayın yaşandığı gıda fabrikasına sağlık, itfaiye, ve polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 3 kişi, ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Ankara, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da üretilen basınçlı doğal gaz tüpü için Almanya, Çin ve İran sıraya girdi
İhraç kararı sonrası harekete geçen Ahmet Davutoğlu Cuma günü ekibiyle açıklama yapacak Şule Çet'in cep telefonu, şifresi çözülemediği için incelenemedi Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:02:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]