Gazdan zehirlenen 3 kız kardeşten 1'i öldü, 2'sinin durumu ağır - Son Dakika

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, anne ve babaları çalıştığı sırada hastalandıkları için okula gitmeyen 3 kız kardeş, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kardeşlerden Seda Kesikbaş (13) hayatını kaybederken, ikizi Sude ile kardeşi Sena Kesikbaş (8) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Gerzele Mahallesi 103 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil işçisi Pervin ile boyacı ustası Hüsamettin Kesikbaş çiftinin kızları ortaokul öğrencisi Seda ikizi Sude ve kardeşleri Sena, hasta oldukları için okula gitmedi. Bütün günü evde geçiren üç kız kardeş, akşam olduğunda sobayı yaktı. Bir süre sonra anne Pervin Kesikbaş kızlarını telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine Kesikbaş, yakını olan Fatma Uygan'ı arayıp, çocuklarını kontrol etmesini istedi. Eve giden Uygan, üç kız kardeşini evde hareketsiz yatarken bulunca bağırarak yardım istedi. Durumu öğrenen komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 kız kardeş, hastanelere kaldırıldı.

İKİZLERİ SOBADAN SIZAN GAZ AYIRDI

Kardeşlerden Servergazi Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Seda Kesikbaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırılan Sude Kesikbaş ile kardeşi Sena'nın ise tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve polis çocukların bulunduğu odalarda detaylı inceleme yaptı. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, evdeki sobayı inceledi. İtfaiye ekibi sobayı yakıp, deneme yaparak duman sızıp sızmadığını kontrol etti. Evde bulunan iki odadan birinde sobanın kurulu olduğu, ancak diğer odanın ısınması içinde boruların dolaştırılıp, baca giderine takıldığı bunun da sakıncalı olduğu tespit edildi.

Olayı duyan anne ve baba ise tedavi gören kızlarının yanına koştu.