Gazdan zehirlenen işçi hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika
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Gazdan zehirlenen işçi hayati tehlikeyi atlattı

29.09.2022 20:51
Gazdan zehirlenen işçi hayati tehlikeyi atlattı

BOLU'nun Gerede ilçesinde, bir jelatin fabrikasında arıtma odasındaki vanayı kontrol için gittikleri sırada 4 işçinin gazdan etkilendiği, 3'ünün yaşamını yitirdiği olayda, hastanede tedavisi devam eden Enes Kayış hayati tehlikeyi atlattı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, bir jelatin fabrikasında arıtma odasındaki vanayı kontrol için gittikleri sırada 4 işçinin gazdan etkilendiği, 3'ünün yaşamını yitirdiği olayda, hastanede tedavisi devam eden Enes Kayış hayati tehlikeyi atlattı.

Olay, 26 Eylül'de Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir jelatin fabrikasında meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan işçilerden biri, fabrikanın arıtma bölümünde bulunan vananın kontrolünü yapmak için alana girdikten sonra dışarıya çıkamadı. Durumu fark eden diğer 3 mesai arkadaşı da arka arkaya arıtma alanına girdikten sonra çıkamadı. Fabrikada çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, baygın halde yatan işçileri bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçilerden, Mutlu Karataş (31), Yasin Başyiğit (23) ve Emrah Deniz'in (35) hayatını kaybettiği belirlendi.

ZEHİRLENEN DİĞER İŞÇİ ENTÜBE EDİLDİ

Zehirlenen diğer işçi Enes Kayış ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 3 gündür yoğun bakımda ve entübe şekilde tedavisi süren Enes Kayış'ın sağlık durumu iyiye gitti. Enes Kayış, bugün uyandı. Enes Kayış'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Kayış'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

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