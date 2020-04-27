GAZDAŞ, Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne 10 solunum cihazı bağışladı - Son Dakika

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ (GAZDAŞ) Bölge Müdürlüğünce, Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne 10 solunum cihazı bağışlandı.

Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende GAZDAŞ Bölge Müdürü Tamer Akaslan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'e solunum cihazlarını teslim etti.

Cerit, çok güzel bir desteğe tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

GAZDAŞ'ın her alanda kendilerine destek olduğunu ifade eden Cerit, solunum cihazlarının hastalar için çok yararlı olduğunu dile getirdi.

Bu cihazların solunum sıkıntısı çeken hastalarda kullanılacağını anlatan Cerit, hastaların şifa bulacağına inandığını sözlerine ekledi.

Akaslan ise cihazların yanı sıra yakın bir zamanda İl Sağlık Müdürlüğüne 7 bin maske ile bin tulum bağışlayacaklarını kaydetti.