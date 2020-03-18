GAZDAŞ önlemleri üst düzeye çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GAZDAŞ önlemleri üst düzeye çıkardı - Son Dakika Ekonomi

GAZDAŞ önlemleri üst düzeye çıkardı

15 dakika önce

GAZDAŞ, dünya ve Türkiye çapında alınan sağlık önlemleri çerçevesinde mümkün olan en az kişi ile temasın sağlanması ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskini en aza indirmek için Trakya bölgesindeki müşterilerini alternatif abonelik kanalları hakkında SMS, e-posta, broşür ve poster...

GAZDAŞ önlemleri üst düzeye çıkardı, System.String[]

GAZDAŞ, dünya ve Türkiye çapında alınan sağlık önlemleri çerçevesinde mümkün olan en az kişi ile temasın sağlanması ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskini en aza indirmek için Trakya bölgesindeki müşterilerini alternatif abonelik kanalları hakkında SMS, e-posta, broşür ve poster ile bilgilendirerek işlemlerini online platformlardan yapmaları için yönlendirdiğini duyurdu.


GAZDAŞ, küresel pandeminin yayılması doğrultusunda aldığı önlemler dahilinde çalışanlarını ve müşterilerini korumayı hedeflefiyle Trakya bölgesindeki GAZDAŞ hizmet ofislerinde periyodik olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapılırken personellerin sağlığı için ateş ölçümleri de gerçekleştirdiğini açıkladı Şirket ayrca, müşteri hizmetleri ofislerine giden abonelerine dezenfektan ve güvenli mesafe için bariyer kullanarak hizmet vermeye devam ederken; web sitesi, e-devlet ve çağrı merkezi üzerinden de işlemlerin gerçekleştirilmesini sağladı.


Yapılan bilgilendirmede; abonelerine gazdas.com internet sitesi, e-devlet, 0850 222 9 429 numaralı çağrı merkezi ve sertifikalı iç tesisat firmaları aracılığıyla ofislerine gitmeden online olarak işlemlerini gerçekleştirebilme imkanı sunan şirket, bu kanallar aracılığıyla bağlantı anlaşması, abonelik sözleşmesi ve abonelik iptal işlemlerinin yapılmasını sağlayacak. Bağlantı ve güvence bedeli ödeme işlemleri SMS olarak vatandaşa iletilen link aracılığı ile web sitesi üzerinden online ödeme olarak yapılabilecek.


Ayrıca GAZDAŞ web sayfasında belirtilen bankaların internet veya mobil bankacılık adresleri üzerinden banka şubelerine gitmeden faturaların ödenmesi ya da otomatik ödeme talimatı verilmesi de tedbir açısından önerilen önlemler arasında yer aldı. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Türkiye, SMS, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:13 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
22:28
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı         
22:26
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı         
21:37
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi         
21:28
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi         
21:15
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor         
20:34
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu         
19:46
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi         
19:42
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi         
19:38
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti         
19:35
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek         
19:04
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi         
18:20
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi         
17:53
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 15:29:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GAZDAŞ önlemleri üst düzeye çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]