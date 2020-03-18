GAZDAŞ'tan Gaziantep bölgesindeki müşterilerine online hizmet - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GAZDAŞ'tan Gaziantep bölgesindeki müşterilerine online hizmet - Son Dakika Ekonomi

GAZDAŞ'tan Gaziantep bölgesindeki müşterilerine online hizmet

6 saat önce

GAZDAŞ, dünya ve Türkiye çapında alınan sağlık önlemleri çerçevesinde mümkün olan en az kişi ile temasın sağlanması ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskini en aza indirmek için Gaziantep bölgesindeki müşterilerini alternatif abonelik kanalları hakkında SMS, e-posta, broşür ve...

GAZDAŞ'tan Gaziantep bölgesindeki müşterilerine online hizmet, System.String[]

GAZDAŞ, dünya ve Türkiye çapında alınan sağlık önlemleri çerçevesinde mümkün olan en az kişi ile temasın sağlanması ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskini en aza indirmek için Gaziantep bölgesindeki müşterilerini alternatif abonelik kanalları hakkında SMS, e-posta, broşür ve poster ile bilgilendirerek işlemlerini online platformlardan yapmaları için yönlendiriyor.


GAZDAŞ, küresel pandeminin yayılması doğrultusunda aldığı önlemler dahilinde çalışanlarını ve müşterilerini koruma hedefiyle Gaziantep bölgesindeki hizmet ofislerinde periyodik olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapılırken hem personelin hem de müşterilerin sağlığı için ateş ölçümleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca müşteri hizmetleri ofislerine giden abonelerine dezenfektan, maske, eldiven ve güvenli mesafe için bariyer kullanarak hizmet vermeye devam eden şirket, web sitesi, e-devlet ve çağrı merkezi üzerinden de işlemlerin gerçekleştirilmesini sağladı.


Abonelerine gazdas.com internet sitesi, e-devlet, 0850 222 9 429 numaralı çağrı merkezi ve sertifikalı iç tesisat firmaları aracılığıyla ofislerine gitmeden online olarak işlemlerini gerçekleştirebilme imkanı sunan şirket, bu kanallar aracılığıyla bağlantı anlaşması, abonelik sözleşmesi ve abonelik iptal işlemlerinin yapılmasını sağlıyor. Bağlantı ve güvence bedeli ödeme işlemleri SMS olarak vatandaşa iletilen link aracılığı ile web sitesi üzerinden online ödeme olarak yapılabiliyor.


Ayrıca GAZDAŞ, web sayfasında belirtilen bankaların internet veya mobil bankacılık adresleri üzerinden banka şubelerine gitmeden faturaların ödenmesi ya da otomatik ödeme talimatı verilmesi de tedbir açısından önerilen önlemler arasında yer alıyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, SMS, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:14 Kaynak: İHA

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