Gazel'den Karabulut ve Aşkın'a Son Uyarı: Adaysanız, Artık Ak Partili Değilsiniz

Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, 'aday gösterilmeyince bağımsız aday olan' Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut ve Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın'ı uyardı.

Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, 'aday gösterilmeyince bağımsız aday olan' Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut ve Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın'ı uyardı.



Gazel, "AK Partili olmak demek, AK Parti'nin gösterdiği adayın arkasında durmak demektir" dedi.



AK Parti'nin Altıntaş'ta Arif Teke'yi, Tunçbilek'te de Nejat Tülek'i aday gösterdiğini belirten Gazel, "Bilindiği gibi, Ferit Karabulut ve Agah Aşkın'ı aday göstermedik. Tunçbilek'te Nejat Tülek, Altıntaş'ta da Arif Teke'ye aday gösterdik. Durum böyle olunca Karabulut ve Aşkın bağımsız aday oldu. Ferit Karabulut, 'Ben AK Partiliyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım' diye mesaj yayınlamış. Çok net bir şekilde ifade ediyorum; AK Partili olmak demek AK Parti'nin gösterdiği adayın arkasında durmak demektir. 'Ben seçimi kazanırsan AK Parti'ye geleceğim' gibi sözler duyuyorum. Böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanımız da bu hususu çok net bir şekilde ifade ettiler.Trenden inen bir daha binemez .Eğer partimizin karşısında bir aday çıkarsa, bizim de o adaya karşı AK Parti'nin adını kullandırmamak gibi bir irademiz olur. Seçimlerden sonra da onunla alakalı gerekli sözlerimizin uygulamasını da yaparız" diye konuştu. - KÜTAHYA

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