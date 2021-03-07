Gazelhan Tenekeçi Mahmut mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şanlıurfa müziğinin sevilen isimlerinden Tenekeci Mahmut lakaplı Mahmut Güzelgöz mezarı başında sevenleri tarafından anıldı.

Müzisyen, Türk Halk Sanatçısı ve Şanlıurfa kültüründe örnek gösterilen isimlerden Tenekeci lakaplı Mahmut Güzelgöz vefatının 33. yıl dönümünde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Harran Kapı Aile Mezarlığında kabri başında anıldı. Sevenleri yapılan anma programında mezarı başında dua ettiler. Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen anma programına Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, konservatuar sanatçıları ve Mahmut Güzelgöz'ün ailesi ve sevenleri katıldı. - ŞANLIURFA