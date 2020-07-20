Gazete, dergi sayı ve tirajları yüzde 8.0 azaldı - Son Dakika

Gazete, dergi sayı ve tirajları yüzde 8.0 azaldı

Türkiye genelinde yayımlanan gazete ve dergilerin toplam sayısı ve tirajları, 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 8.0 azaldı.

Türkiye genelinde yayımlanan gazete ve dergilerin toplam sayısı ve tirajları, 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 8.0 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde gazete ve dergi sayısı yüzde 8.0 azalarak 5 bin 485'e geriledi ve bu yayınların yüzde 57.4'ünü dergiler oluşturdu.

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Aynı dönemde gazete ve dergilerin toplam tirajı da yüzde 8.0 azalarak, 1 milyar 259 milyona geriledi ve bunun yüzde 94.2'sini gazeteler oluşturdu.

Türkiye'de 2019 yılında yayımlanan gazetelerin yüzde 90.8'i yerel, yüzde 7.3'ü yaygın (ulusal), yüzde 1.9'u ise bölgesel yayın yaptı.

Dergilerin ise, yüzde 65.9'u yaygın, yüzde 29.5'i yerel, yüzde 4.5'i bölgesel yayın yaptı.

Gazetelerin toplam tirajının yüzde 83.6'sı yaygın, yüzde 15.7'si yerel ve yüzde 0.8'ini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 83.7'si yaygın, yüzde 12.9'u yerel ve yüzde 3.5'ini bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.

Gazetelerin yüzde 29.7'si haftalık, yüzde 28.5'i haftada iki-altı gün arası, yüzde 17.8'i aylık olarak yayımlandı.

Dergilerin ise yüzde 23.4'ü aylık, yüzde 21.9'u üç aylık, yüzde 16.7'si altı aylık olarak yayımlandı.

Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88.5'i günlük, yüzde 7.9'u haftada iki-altı gün arası, yüzde 2.0'sini haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 62.1'ini aylık, yüzde 9.8'ini üç aylık, yüzde 8.7'sini haftalık, yüzde 7.8'ini iki aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Yayınlanan gazetelerin;

yüzde 89.3'ü siyasi/haber/güncel,

yüzde 2.1'i sektörel/mesleki,

yüzde 1.7'si yerel yönetim içerikli olurken,

yayınlanan dergilerin;

yüzde 17.9'u sektörel/mesleki,

yüzde 14.1'i akademik,

yüzde 9.5'i eğitim/sınav içerikli yayımlandı.

Basın İlan Kurumu'nun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre 2019 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 2.8 artarak 467 milyon liraya yükseldi. (Grafik)


Gazeteler, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Gazete, dergi sayı ve tirajları yüzde 8.0 azaldı - Son Dakika Ekonomi
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