Gazete Haberlerine Bakıp Simide Zam Yaptılar
44 dakika önce
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliği Başkanı Ekrem Birsen, bazı esnafın gazete haberlerine bakarak simide 25 kuruş zam yaptığını, böyle bir karar alınmadığını belirterek, tarifeye uymayanların bildirilmesi çağrısında bulundu.
Eskişehir
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliği Başkanı Ekrem Birsen
, bazı esnafın gazete haberlerine bakarak simide 25 kuruş zam yaptığını, böyle bir karar alınmadığını belirterek, tarifeye uymayanların bildirilmesi çağrısında bulundu.
Birsen, yaptığı açıklamada, "İlimizde yayımlanan bazı yayın organlarında 100 gram simit fiyatı 1,50 TL olarak kamuoyuna duyurulmuştur. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Eskişehir Ticaret Odası tarafından belirlenen 100 gr simit, ilimizde 1,25 TL olarak tespit edilmiştir. Bazı esnaf ve simitçiler, belirlenen fiyat tarifelerini almadan gazetelerin haberlerine uyarak simit fiyatlarını 1,50 TL olarak satmaya başlamışlardır. Halkımız odalar tarafından belirlenen fiyat tarifelerine uygun olarak ilimizde 100 gram simidi 1,25 TL olarak almaları, bu fiyat üzerinde satış yapan esnafı, Belediye Zabıtası ve Odalara bildirmelerini rica ederim" diye belirtti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:43 Kaynak: İHA
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