Gazete kağıtlarına sardığı uyuşturucularla yakalandı - Son Dakika
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Gazete kağıtlarına sardığı uyuşturucularla yakalandı

09.03.2022 11:51
Gazete kağıtlarına sardığı uyuşturucularla yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde gazete kağıtlarına sarılı 60 adet uyuşturucu madde ele geçirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde gazete kağıtlarına sarılı 60 adet uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Çeşme'nin İsmet İnönü Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları H.F.'nin üzerinde arama yaptı. KOM ekiplerinin yaptığı aramada, gazete kağıtlarına sarılı halde, satış amaçlı olduğu değerlendirilen 60 adet esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu maddelere el koyarken, H.F. hakkında da yasal işlem başlattı. - İZMİR

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Uyuşturucu, Polis, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gazete kağıtlarına sardığı uyuşturucularla yakalandı - Son Dakika


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