GAZETE SATIŞ BÜFESİ SAHİPLERİNDEN İBB'YE KİRA ZAMMI PROTESTOSU - Son Dakika

GAZETE SATIŞ BÜFESİ SAHİPLERİNDEN İBB'YE KİRA ZAMMI PROTESTOSU

İSTANBUL Tekel ve Gazete Bayileri Odası'na bağlı esnaflar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki Kültür A.Ş.'nin kira ücretlerine yüzde 400 ve 600 arasında zamlar yaptığını belirterek, belediyenin yanındaki Saraçhane Parkı'nda protesto eylemi yaptı.

GAZETE SATIŞ BÜFESİ SAHİPLERİNDEN İBB'YE KİRA ZAMMI PROTESTOSU, System.String[]
İSTANBUL  Tekel ve Gazete Bayileri Odası'na bağlı esnaflar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki Kültür A.Ş.'nin kira ücretlerine yüzde 400 ve 600 arasında zamlar yaptığını belirterek, belediyenin yanındaki Saraçhane Parkı'nda protesto eylemi yaptı.

Zamların Kültür A.Ş  tarafından yapıldığını, bunun geri çekilmesi gerektiğini  söyleyen, "Büfeme dokunma", "Büfeler yenilensin işletmeciler değil", "Başkanım bir de bizi dinleyin" yazılı dövizler taşıyan esnaflar,  taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

20 yıllık büfeci olduğunu söyleyen Mehmet Sarıoğlu, "Yüzde 500 zam yaptılar. Hakkımızı savunmak için geldik. Gazete, dergi satışı yapıyoruz. Bizi toplantıya çağırdılar. Herkesi ayrı ayrı toplantıya aldılar. Orada elimize şartlarımızı sundular. O şekilde haberdar olduk, herhangi bir evrak falan gelmedi. Normalde enflasyon oranında zam yapılıyordu. Ortalama yüzde 500 oranında zam yaptılar" dedi.Mehmet Sarıoğlu'nun engelli kızı Damla Sarıoğlu ise, "Babamın hakkını savunmaya geldim. Haksızlık yapıyorlar. Yanımızda olsunlar, haksızlık yapmasınlar. Herkes burada, hak için burada. Bunu demek istiyorum" şeklinde konuştu.

"ADALET VE VİCDANA AYKIRIDIR"Bayi sahipleri adına konuşan İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu, adalet ve vicdana aykırı bir zam yapıldığını belirterek, şunları söyledi: "Her yıl işletmecisi olduğumuz büfeler için düzenli olarak enflasyonun üzerinde kira zammı yapılmasına rağmen, yönetim kamuoyunu 2015 yılından beri zam yapılmadığı iddiası ile yanıltmaktadır. 2020 yılının ilk 9 ayı için de kiralarımıza yüzde 15 zam yapılmıştır. Şimdi 1 Ekim itibarı ile kiralarımıza yüzde 500-600 oranlarında artış yapılmak istenmektedir. 'Büfe İstanbul' markası altında değiştirilmesi düşünülen büfeler için çok yüksek bedeller belirlenmiş olup, bu büfeler 4 tip olarak fiyatlandırılmıştır. 1 yıl sonra teslim edilecek büfeler için 2020 Ekim ayı itibarı ile bizlerden 12 aylık bir dönemde ödeme yapmamız talep edilmektedir. 12 ay sonra kara geçecek bu işletmecilerin aylık 6 bin 500 ile 25 bin TL taksitleri bu pandemi döneminde nasıl ödeyeceği hesaba katılmamıştır. Ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu pandemi ortamında, bundan kaynaklanan ekonomik daralmaya ve cirolarımızın yüzde 50 ile 70 oranlarında düşüklüğüne rağmen, böyle bir ortamda bizlerden bu parayı istemek, hak, hukuk, adalet ve vicdana aykırıdır"

"SÜRESİZ AÇLIK GREVİNE BAŞLAMAKTAN DA KAÇINMAYACAĞIMI BELİRTMEK İSTERİM""Kültür A.Ş. yönetimi, sıraladığı bu şartların 7 gün içinde kabul edilerek sözleşmeyi imzalamamızı, aksi takdirde 1 Ekim itibarı ile büfelerimizi boşaltmamızı istemektedir."  diyen Karasu, şöyle devam etti:

"Bizlere dayatılmak istenen bu sözleşme şartlarıyla ilgili olarak, sıkıntılarımızı ve beklentimizi anlatmak daha insani ve kabul edilebilir bir zemin bulabilmek için günlerdir İBB yönetimi ile ve ilgili kurum veya şahıslarla temas kurmaya çalışmaktayız. Ancak bir türlü olumlu sonuç alamadık. Oysa ki taleplerimiz reddedilemeyecek kadar basit ve masumdur. 1 Ekim tarihi itibarı ile yürürlüğe konmak istenen yeni sözleşmenin pandemi süreci bitene kadar askıya alınması, pandemi süreci bittikten sonra yeni durumun ve şartların tekrar karşılıklı değerlendirerek yapılmak istenen yeni sözleşmenin şartlarının her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde yeninden belirlenmesi, bizler yine 16 milyon Başkanı olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, bu gelişmelerden haberi olmadığı veya yanlış bilgilendirildiğine, çalışanları ile 300 civarındaki ailenin mağduriyetini gidereceğine olan inancımızı koruyoruz. Ayrıca Sayın Ekrem İmamoğlu sesimizi duyana kadar taleplerimiz haykırmaya devam edeceğiz. Başkanlığını yaptım, ekmek kavgası veren meslektaşlarımın önderi, sesi olarak haklarını sonuna kadar savunmak için gerekirse oturma eylemi ve süresiz açlık grevine başlamaktan da kaçınmayacağımı belirtmek isterim"

- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Gazete, Tekel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZETE SATIŞ BÜFESİ SAHİPLERİNDEN İBB'YE KİRA ZAMMI PROTESTOSU - Son Dakika

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