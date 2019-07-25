Son Dakika Haberleri: Gazete ve dergilerin sayısı yüzde 2,6 azaldı
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Gazete ve dergilerin sayısı yüzde 2,6 azaldı

38 dakika önce

Türkiye'deki gazete ve dergilerin sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azaldı.

Gazete ve dergilerin sayısı yüzde 2,6 azaldı, System.String[]
Türkiye'deki gazete ve dergilerin sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azaldı. Geçen yıl 5 bin 962 gazete ve dergi yayımlanırken, bu yayınların yüzde 58,7'sini dergiler oluşturdu.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:12 
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