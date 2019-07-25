Gazete ve dergilerin sayısı yüzde 2,6 azaldı
38 dakika önce
Türkiye'deki gazete ve dergilerin sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azaldı.
Türkiye
'deki gazete ve dergilerin sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azaldı. Geçen yıl 5 bin 962 gazete ve dergi yayımlanırken, bu yayınların yüzde 58,7'sini dergiler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:12
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