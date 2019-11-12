Gazeteci Ahmet Altan için yakalama kararı çıkarıldı

Gazeteci Ahmet Altan'ın 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmesinden sonra hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



4 Kasım'da görülen duruşmada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Altan adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise tahliye kararının kaldırılması için itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi gazeteci Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı.