Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi
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FETÖ'nün medya yapılanması ilişkin davada gazeteci Ahmet Altan mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
FETÖ'nün medya yapılanması ilişkin davada gazeteci Ahmet Altan mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan'ın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Cezaevi önüne gelen yakınları sevinç içinde Altan'ı karşıladı. Altan basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrası yakınlarıyla çay içerek sohbet etti. - İSTANBUL
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