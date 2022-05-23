Gazeteci Ahmet Dirican'ın Acı Günü... Anne Münevver Dirican Yaşamını Yitirdi

Gazeteci Ahmet Dirican'ın annesi Münevver Dirican (89) yaşamını yitirdi. Münevver Dirican, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy'de bugün toprağa verildi.

Yeniden yapılanma aşamasında 2019 yılında ANKA Haber Ajansı'nın Genel Müdürü olan gazeteci Ahmet Dirican'ın annesi Münevver Dirican (89) yaşama gözlerini yumdu. Münevver Dirican'ın naaşı bugün Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy'de toprağa verildi.

Dirican, sosyal medya hesabında kaleme aldığı "Adı gibi Münevver'di bilgeydi, dirençliydi. Her türlü zorluğa rağmen üretmeyi, çoğaltmayı, paylaşmayı seçmişti. Annemizi bugün çok sevdiği toprakla buluşturduk, sonsuzluğa uğurladık. O artık kalbimizde, aklımızda, ruhumuzda yaşayacak" veda mesajıyla annesi Münevver Dirican'ı son yolculuğuna uğurladı.

ANKA adına ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt, Dirican ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Parlamento Muhabirleri Derneği de şu başsağlığı mesajını yayınladı:

"Derneğimiz üyelerinden, gazeteci arkadaşımız Ahmet Dirican'ın annesi Münevver Dirican yaşamını yitirdi. Cenazesi Kütahya'nın Simav ilçesinin Demirci köyünde toprağa verildi. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve arkadaşımız Ahmet Dirican'a başsağlığı ve sabırlar dileriz."