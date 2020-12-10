Gazeteci Ahmet Gocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gazeteci Ahmet Gocuk son yolculuğuna uğurlandı

10.12.2020 15:02
Gazeteci Ahmet Gocuk son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Güneş Gazetesi'nin emektarı Ahmet Gocuk toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Güneş Gazetesi'nin emektarı Ahmet Gocuk toprağa verildi.

Gazeteci Ahmet Gocuk'un cenaze töreni Gaziantep'in basın camiasını bir araya getirdi. Hanifi Şireci Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, gazeteciler, ailesi ve sevenleri katıldı. Ahmet Gocuk, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedildi.

Dün sabah saatlerinde aniden fenalaşması üzerine, kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan Ahmet Gocuk, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etmişti. - GAZİANTEP

Gazeteci Ahmet Gocuk son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ahmet Gocuk son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ahmet Gocuk son yolculuğuna uğurlandı

Güneş Gazetesi, Kalp Krizi, Gaziantep, Cenaze, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gazeteci Ahmet Gocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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