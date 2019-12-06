Son Dakika Haberleri: Gazeteci Ahmet Hakan'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkin yargılanan 7 sanıktan 5'i 2 yıl 2 ay...
Son Dakika 3. Sayfa Gazeteci Ahmet Hakan'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkin yargılanan 7 sanıktan 5'i 2 yıl 2 ay... - Son Dakika

Gazeteci Ahmet Hakan'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkin yargılanan 7 sanıktan 5'i 2 yıl 2 ay...

6 saat önce

Gazeteci Ahmet Hakan'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkin yargılanan 7 sanıktan 5'i 2 yıl 2 ay 20 gün hapse mahkum edildi.

Gazeteci Ahmet Hakan'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkin yargılanan 7 sanıktan 5'i 2 yıl 2 ay..., System.String[]

Gazeteci Ahmet Hakan'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkin yargılanan 7 sanıktan 5'i 2 yıl 2 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Davada 2 sanığın ise beraatine karar verildi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
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