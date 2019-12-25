Gazeteci Akdağ, basın müşaviri oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci Akdağ, basın müşaviri oldu - Son Dakika

Gazeteci Akdağ, basın müşaviri oldu

6 saat önce

Genç Gazeteci Mahmut Akdağ, tecrübesi ve usta kalemiyle bundan böyle Palandöken Belediyesi için seferber olacak.

Gazeteci Akdağ, basın müşaviri oldu, System.String[]

Genç Gazeteci Mahmut Akdağ, tecrübesi ve usta kalemiyle bundan böyle Palandöken Belediyesi için seferber olacak. Muhammet Sunar'ın Palandöken Belediye Başkanı seçilmesinin ardından oluşturduğu yeni ekibin parçası olan Gazeteci Akdağ, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde işbaşı yaptı. Mahmut Akdağ'ın atandığı yeni görev, meslektaşları tarafından sevinçle karşılanırken, Akdağ'a sosyal medyada adeta tebrik ve kutlama mesajları yağdı.


MAHMUT AKDAĞ KİMDİR?


Mahmut Akdağ, gazetecilik mesleğine 2001 yılında Erzurum Gazetesi'nde başladı. Uzun yıllar bu kurumda görev yapan Akdağ, daha sonra sırasıyla Yenihaberci, Milletin Sesi ve Günebakış gazetelerinin edötoryal kadrolarında bulundu. Yanı sıra internet yayıncılığı faaliyetlerinde de bulunan Mahmut Akdağ, mesleki kariyeri boyunca çeşitli meslek örgütlerinden sayısız ödül aldı. Halen Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Yönetim Kurulu Üyesi olan Mahmut Akdağ, gündemin nabzını tuttuğu köşe yazıları ve yorumcu olarak katıldığı televizyon programlarıyla da tanınıyor. - ERZURUM

Mahmut Akdağ, Palandöken, Erzurum, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi

Son Dakika Haberleri
23:07 Bakan selçuk'tan duygusal paylaşım - Son Dakika
23:07 Ankara bakan fatih dönmez, 'enerji tüketici zirvesi'nde konuştu-2 - Son Dakika
23:05 Azerbaycan'da İHA'ya ödül - Son Dakika
23:04 Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
23:02 İstanbul'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
21:10 Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:14:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteci Akdağ, basın müşaviri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]