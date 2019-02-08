Son Dakika Haberleri: Gazeteci Alyanak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Alyanak Son Yolculuğuna Uğurlandı

2 saat önce

Doğu TV'nin kurucusu gazeteci M. İrfan Alyanak son yolculuğuna sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlandı.

Gazeteci Alyanak Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Doğu TV'nin kurucusu gazeteci M. İrfan Alyanak son yolculuğuna sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeni ile Antalya'da tedavi gören Erzurumlu gazeteci M. İrfan Alyanak (61) dün vefat etti.

M. İrfan Alyanak'ın cenazesi bugün Cuma namazı sonrasında Lalapaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, siyasi parti temsilcileri, Belediye Başkan adayları, STK temsilcileri, basın mensupları ve yakınları katıldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:32 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanal D'nin İddialı Dizisi Final Yapma Kararı Aldı DNA Testi Sonucu Küçük Kızı İstismar Edenin, Sapık Dayısı Olduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Kredilerde 7 Yıla Kadar Vade Vereceğiz Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'den Fikret Orman'a Ziyaret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:32:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazeteci Alyanak Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]