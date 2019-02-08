Gazeteci Alyanak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Doğu TV'nin kurucusu gazeteci M. İrfan Alyanak son yolculuğuna sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlandı.

Doğu TV'nin kurucusu gazeteci M. İrfan Alyanak son yolculuğuna sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlandı.



Bir süredir rahatsızlığı nedeni ile Antalya'da tedavi gören Erzurumlu gazeteci M. İrfan Alyanak (61) dün vefat etti.



M. İrfan Alyanak'ın cenazesi bugün Cuma namazı sonrasında Lalapaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.



Cenaze namazına, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, siyasi parti temsilcileri, Belediye Başkan adayları, STK temsilcileri, basın mensupları ve yakınları katıldı. - ERZURUM

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