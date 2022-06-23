Gazeteci Arcayürek, Vefatının Yedinci Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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Gazeteci Arcayürek, Vefatının Yedinci Yıl Dönümünde Anıldı

23.06.2022 20:20
Gazeteci Arcayürek, Vefatının Yedinci Yıl Dönümünde Anıldı

Gazeteci – yazar Cüneyt Arcayürek, vefatının yedinci yıl dönümünde Ankara Gölbaşı’ndaki mezarı başında anıldı.

Gazeteci – yazar Cüneyt Arcayürek, vefatının yedinci yıl dönümünde Ankara Gölbaşı'ndaki mezarı başında anıldı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 23 Haziran 2015'te hayatını kaybeden gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek, vefatının yedinci yıl dönümünde bugün Ankara'da Gölbaşı'ndaki mezarı başında; eşi Esin Arcayürek, aile üyeleri ve dostları tarafından anıldı. Anmaya, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden de katıldı.

ARCAYÜREK KİMDİR?

Gazeteciliğe 1947 yılında Ulus Gazetesi'nde başladı. Sırasıyla Ankara Akşam haberleri, Kudret, Vatan, 1954 yılında tekrar Ulus gazetesi, ANKA Haber Ajansı, Akis dergisi, Hürriyet, Güneş, Milliyet gazetelerinde çalıştı. Milliyet'te ve Akis dergisinde hem yazarlık, hem genel yayın müdürlüğü yaptı. Akis dergisindeki bir yazısı nedeniyle cezaevine girdi.

Arcayürek 1985 yılında, Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmaya başladı. 1991 yılında Cumhuriyet'ten ayrılarak bir süre, Bugün Gazetesi'nde yazdı. Hürriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara Temsilciliği görevini yürüttü.

Arcayürek, 1974 yılında Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı askeri harekat sırasında, askeri bir gemiye binerek Kıbrıs'a giren ilk gazeteci oldu. Çektiği 40 kaset fotoğraf dünyaya servis edildi.

Cüneyt Arcayürek, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Başdanışmanlığı'nı yaptı.

Arcayürek, 23 Haziran 2015'te Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Arcayürek, Vefatının Yedinci Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

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