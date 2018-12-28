Gazeteci Arda Akın'a Fetö'den 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

FETÖ/PDY medya yapılanması kapsamında yürütülen soruşturmada gazeteci Arda Akın hakkında 'örgüte üye olmamakla bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

FETÖ/PDY medya yapılanması kapsamında yürütülen soruşturmada gazeteci Arda Akın hakkında 'örgüte üye olmamakla bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY medya yapılanması kapsamında yürütülen soruşturmada gazeteci Arda Akın hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Başsavcılıkça gazeteci Akın hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin bir dönem MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın İran ülkesine ajanlık yaptığı söylemini yayarak, 17-25 Aralık sürecinde darbe girişimi sembol kelime ve simgelerle yolsuzluk kılıfı altında meşrulaştırmaya çalıştığı ifade edildi. Akın'ın da yaptığı sosyal medya mesajlarının bu amaca yönelik hizmet ettiği aktarılan iddianamede 15 Temmuz darbe girişiminden 25 gün önce attığı twitlerin dikkat çekici bulunduğu, bunun darbe girişiminden haberdar olan kişilerle irtibatlı olabileceğine dair izlenimini verdiği ifade edildi. İddianamede şüpheli Arda Akın'ın, 18 Haziran 2016'da, 'Ülkeye rest çekmek Çok sıkıntılı bir sürece koşarak gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin' şeklinde, darbeden 25 gün önce 20 Haziran 2016'da ise 'Temmuz'da uyuyamayacaksın sıcaktan. Şimdi bol bol uyu: ) Son 200 yılın en sıcak Temmuz'u olacakmış' şeklinde twitler attığı yer aldı. Şüpheli Arda Akın'ın FETÖ/PDY örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği anlatılan iddianamede, Akın'ın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 15 Temmuz Darbe Girişimine ilişkin medya mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturmada, gözaltına alınan gazeteci Arda Akın, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Akın, hakimlik sorgusunun ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Soruşturma savcısının, serbest bırakılma kararına itirazının ardından Ağustos 2016'da tutuklanan Akın, bir süre sonra tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.



(Yusuf Melikoğlu/İHA)

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