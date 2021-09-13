Gazeteci Atilla Türker: Bu süreç sonunda Fikret Orman ve yönetimi istifa etti - Son Dakika

GAZETECİ Atilla Türker, sosyal medyada Beşiktaş kulübünün eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle, 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Türker, " 2 yıl boyunca yaklaşık 100 belge yayınladım, bu süreç sonunda Fikret Orman ve yönetimi istifa etti" dedi.

Gazeteci Türker, belgeli habercilik yaptığını belirterek, Mahmutyazıcıoğlu'nun dava konusu olayda 2 milyon TL'lik bir makbuzu Beşiktaş Kulübü'nün kasasından çıkartarak, kendisine ait hukuk bürosuna götürdüğünü bizzat doğrulattığını öne sürdü.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi 'nde görülen duruşmaya şikayetçi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katılmazken, sanık Atilla Türker avukatıyla birlikte hazır bulundu. Türker savunmasında belgeli habercilik yaptığını belirterek "Yaklaşık 4 yıl önce elime bazı belgeler geçti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu o dönem Beşiktaş Spor Kulübü'nde hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesiydi. Beşiktaş Kulübü'nün kasasında bulunan 2 milyon TL'lik bir makbuzu sahibi olduğu hukuk bürosuna götürdüğüne ilişkin bir belge elime geçti. Kendisini aradım, 'doğrudur' dedi" şeklinde konuştu.

"2 YIL BOYUNCA YAKLAŞIK 100 BELGE YAYINLADIM, FİKRET ORMAN İSTİFA ETTİ"Türker, "Haberin çıktığı gün hukuk bürosu açıklama yaptı ve benim için 'Sözde gazeteci, tetikçi gazeteci' şeklinde ifadeler kullandı. Sonrasında ise elime eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve diğer yönetim kurulu üyeleri ilgili çok sayıda belge geçti. 2 yıl boyunca yaklaşık 100 belge yayınladım, bu süreç sonunda Fikret Orman ve yönetimi istifa etti" dedi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gazeteci Atilla Türker'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'Hakaret' suçunu işlediği belirtildi. Gazeteci Türker'in 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.